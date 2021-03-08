ستريدا جعجع: اعملي وتقدمي ولن يتمكن احد من اعتراض سبيلك

غردت النائب ستريدا جعجع عبر "تويتر" : "إن المرأة فريدة من نوعها، فهي يمكنها أن تلعب دور الأم والزوجة والعاملة في آن معا معطية كل دور من هذه الأدوار كامل حقه المطلوب، لذا في هذا اليوم، أقول لها اعملي وتقدمي واجتهدي لأنه لن يتمكن أحد من اعتراض سبيلك ففي النهاية لن يصح إلا الصحيح".