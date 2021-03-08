الأحرار: نؤيد موقف قائد الجيش تأييدا مطلقا

صدر عن حزب الوطنيين الأحرار بيان قال فيه: "لطالما كان الحزب من حماة الكيان اللبناني. واليوم، بعدما أشار قائد الجيش إلى أن فرط الجيش يعني نهاية الكيان، لا يسعنا إلا أن نؤيد موقف العماد جوزاف عون تأييدا مطلقا، خصوصا في ما يتعلق بالحملات المشبوهة على الجيش، واحترام حرية التعبير ضمن حدود احترام الآخرين والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، ومراعاة ظروف المواطنين والعسكريين الذي يعانون جميعا من النتائج المالية الكارثية التي أوصلتنا إليها السلطة السياسية الفاشلة".أضاف: "إن الصرخة التي أطلقها قائد الجيش لخصت المشكلة بكلمات واضحة فكانت مدوية. نعم، هذا هو الواقع بعد سنة وأكثر، وهو واقع غير مستجد كما أراد البعض أن يظهره".وجدد "تأييده جملة وتفصيلا لما أورده العماد جوزاف عون فكان لسان حال كل مواطن شريف يضع مصلحة شعبه قبل أي مصلحة أخرى، ولتغلق المعابر غير الشرعية ويمنع التهريب قبل فتح الطرق ومنع التظاهرات المطالبة بحياة كريمة".