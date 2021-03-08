لبنان

قتيلان بحادث سير على اوتوستراد شكا

Lebanon 24
08-03-2021 | 20:54
A-
A+
Doc-P-801093-637508337108737153.jpg
Doc-P-801093-637508337108737153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط قتيلان بعد اصطدام سيارتهما وهي من نوع "كيا" بشاحنة على الاوتوستراد في شكا. وتم نقل احدى الجثث إلى مستشفى البترون والثانية إلى مستشفى البترجي في الكورة.
 
مواضيع ذات صلة
حادث سير بين دراجتين ناريتين تحت جسر جل الديب (الجديد)
lebanon 24
09/03/2021 04:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في حادث سير أمام ثكنة فوج إطفاء بيروت(صور)
lebanon 24
09/03/2021 04:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قصة غريبة.. حادث سير يتسبّب بالكشف عن "خيانة زوجية"!
lebanon 24
09/03/2021 04:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحة جراء حادث سير على اوتوستراد ذوق مكايل
lebanon 24
09/03/2021 04:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

فتلى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:32 | 2021-03-09
01:26 | 2021-03-09
01:05 | 2021-03-09
00:57 | 2021-03-09
00:45 | 2021-03-09
00:43 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website