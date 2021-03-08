قتيلان بحادث سير على اوتوستراد شكا

سقط قتيلان بعد اصطدام سيارتهما وهي من نوع "كيا" بشاحنة على الاوتوستراد في شكا. وتم نقل احدى الجثث إلى مستشفى البترون والثانية إلى مستشفى البترجي في الكورة.