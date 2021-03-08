عراجي: البلد بحاجة للاصلاح

غرد النائب عاصم عراجي عبر "تويتر": "يقال ان معابر التهريب للمحروقات والدواء والطحين المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية كلها مدعومه مستشفيات خاصة يدفع المريض عشرات الملايين فروقات ورجال اعمال نفذوا اعمال بعضها وهمي بالمليارات، واحتكارات بكل القطاعات، وقضاء وأجهزه امنية كل ذلك بحمايات سياسية .البلد بحاجة للاصلاح".