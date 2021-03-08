لبنان

حب ‏الله : نعم للشراكة الكاملة والدائمة غير المنقوصة بين الرجل والمرأة

Lebanon 24
08-03-2021 | 21:19
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 غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله عبر "تويتر": "‏ لا تحتاج المرأة ليوم دولي لتكريمها وتذكيرنا، بل يحتاج كل واحد منا في كل ساحة وكل يوم ان يثبت انسانيته وان يحافظ على كرامته عبر دعم المرأة وضمانة عدم التعدي على حقوقها او الاستهانة بقدراتها.

‏نعم للشراكة الكاملة والدائمة غير المنقوصة بين الرجل والمرأة، مهما كانت الظروف.
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