16
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حب الله : نعم للشراكة الكاملة والدائمة غير المنقوصة بين الرجل والمرأة
Lebanon 24
08-03-2021
|
21:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله عبر "تويتر": " لا تحتاج المرأة ليوم دولي لتكريمها وتذكيرنا، بل يحتاج كل واحد منا في كل ساحة وكل يوم ان يثبت انسانيته وان يحافظ على كرامته عبر دعم المرأة وضمانة عدم التعدي على حقوقها او الاستهانة بقدراتها.
نعم للشراكة الكاملة والدائمة غير المنقوصة بين الرجل والمرأة، مهما كانت الظروف.
تابع
الأكثر قراءة
بعد إصابتها بكورونا.. أخبار عن تدهور حالة ستيفاني صليبا!
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا.. أخبار عن تدهور حالة ستيفاني صليبا!
11:06 | 2021-03-08
08/03/2021 11:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الطرقات مقطوعة حتى الساعة (فيديو وصور)
Lebanon 24
هذه الطرقات مقطوعة حتى الساعة (فيديو وصور)
06:12 | 2021-03-08
08/03/2021 06:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في "اثنين الغضب".. كيف افتتح الدولار في السوق الموزاية؟
Lebanon 24
في "اثنين الغضب".. كيف افتتح الدولار في السوق الموزاية؟
09:07 | 2021-03-08
08/03/2021 09:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
15:10 | 2021-03-08
08/03/2021 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي أكثر الابراج خجلاً.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه هي أكثر الابراج خجلاً.. هل أنت من بينها؟
12:00 | 2021-03-08
08/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:32 | 2021-03-09
تحذير فرنسي: لبنان يواجه خطر الزوال
01:26 | 2021-03-09
سُباب وشتائم دون مواجهة
01:05 | 2021-03-09
دياب قرّر الاعتكاف تجنّباً للأسوأ
00:57 | 2021-03-09
تصعيد كبير خلال الأيام المقبلة
00:45 | 2021-03-09
لبنان ذاهب باتّجاه الإضراب العام الشامل
00:43 | 2021-03-09
الفريق الرئاسي يُلمّح إلى حكومة عسكرية مؤقتة
فيديو
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 04:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 04:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال عربي يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. لهذا السبب! (فيديو وصور)
Lebanon 24
رجل أعمال عربي يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. لهذا السبب! (فيديو وصور)
15:00 | 2021-03-08
09/03/2021 04:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact