حكيم: ارحلوا

غرد الوزير السابق ألان حكيم عبر "تويتر": "يسمونه تخريب، نسميه تغيير. المواطن لا يخرب، الموظف لا يخرب لا العامل الجائع ولا الأب الذي لا يستطيع اطعام اولاده يخرب. كفاكم تهويلا وتخوينا واستعملوا العبارات الصحيحة التي تمثل تحركات ومطالب اللبنانيين. كفاكم ابتزازا واستهتارا بالناس وخلوا الشعب الحضاري يبني وطن. ارحلوا".