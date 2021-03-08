لبنان

خروقات اسرائيلية للمياه الاقليمية اللبنانية.. هذا ما أعلنته قيادة الجيش

Lebanon 24
08-03-2021 | 22:46
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 صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 7/ 3/ 2021 الساعة 15.45 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 389 مترا ولمدة /15/ دقيقة.

وعند الساعة 20.30 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة /5/ دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة.

وبتاريخ 8/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 4.27 ولغاية الساعة 5.40 تم تسجيل /3/ خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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