الجيش يطلق النار على مسيرتين إسرائيليتين

ذكرت المعلومات أنّ الجيش أطلق النار على مسيرتين إسرائيليتين حلقتا فوق مركزين له في بليدا وميس الجبل الحدوديتين.

إلى ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العدو الاسرائيلي ألقى قنابل مضيئة على الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، وتحديداً الان فوق بلدة بليدا.