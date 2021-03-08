الكهرباء قد تنقطع عن لبنان بشكل تام بعد هذا التاريخ.. هذا ما كشفه غجر

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أنّ "العراق سيمدّ لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول"، مشيراً إلى أنّ "حاجتنا هي مليون طن، ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل الحكومة العراقية".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال غجر: "هناك أشخاص لا يدفعون فاتورة الكهرباء في كل المناطق اللبنانية وليس في منطقة معينة فقط، ونحنُ نملك الأموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان لآخر شهر آذار ونعتمد بذلك على سلفة من الخزينة وإن لم تتوفر الأموال اللازمة قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".

وأضاف: "يمكن ان نرفع الدعم بشكل تدريجي ولكن المازوت مختلف عن البنزين لانه مرتبط بالأفران وبالتدفئة وبالزراعة وليس فقط بالكهرباء، ومن الممكن ان يكون لديه دعم معين، ونحن في مؤسسة كهرباء لبنان نأخذ الفيول الغير موجود في لبنان والمسعر بالدولار ونقوم بتحويله الى كهرباء ونقوم ببيعه، ومنذ اوائل التسعينات تم وضع سعر للبرميل ولم يتغير والدولة رفضت ان تغير تسعيرة الكهرباء للمواطنين".