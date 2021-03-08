لبنان

واشنطن: نراقب الوضع عن كثب في لبنان

Lebanon 24
08-03-2021 | 23:37
A-
A+
Doc-P-801123-637508437589233869.jpg
Doc-P-801123-637508437589233869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤولون أميركيون أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب في لبنان، مشيرين إلى أن "الادارة الأميركية طالبت مراراً قادة لبنان بالالتزام بوعودهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية بأسرع وقت".
 
 
مواضيع ذات صلة
تفاهم واشنطن - طهران قد يفرج لبنان
lebanon 24
09/03/2021 04:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منصب سفير لبنان في واشنطن شاغر
lebanon 24
09/03/2021 04:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لا سفير للبنان في واشنطن
lebanon 24
09/03/2021 04:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة التنين الصيني تتعاظم: اللبنانيون يفضلون بكين على واشنطن والعين على إيران
lebanon 24
09/03/2021 04:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أخبار عاجلة

لبنان

واشنطن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:32 | 2021-03-09
01:26 | 2021-03-09
01:05 | 2021-03-09
00:57 | 2021-03-09
00:45 | 2021-03-09
00:43 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website