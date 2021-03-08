واشنطن: نراقب الوضع عن كثب في لبنان

أعلن مسؤولون أميركيون أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب في لبنان، مشيرين إلى أن "الادارة الأميركية طالبت مراراً قادة لبنان بالالتزام بوعودهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية بأسرع وقت".