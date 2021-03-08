مجهول يطلق النار على سيارة فتشتعل.. إليكم التفاصيل

أطلق مجهول النار باتجاه سيارة في شارع المئتين - طرابلس، ما أدى إلى اشتعالها.

وعلى الأثر، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وأخمدت النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.