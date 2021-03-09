لبنان

لقاء صادم

Lebanon 24
09-03-2021 | 00:08
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كان اللقاء صادماً بين مسؤول حكومي وسفيرة دولة الكبرى، على خلفية الموقف من مسؤول نقدي رفيع، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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