لبنان

لا إجراءات ضد المصارف حالياً

Lebanon 24
09-03-2021 | 00:11
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استبعد مصدر مصرفي اتخاذ أي إجراءات ضد أي مصرف على خلفية التعاميم الأخيرة للمركزي، في المدى المنظور، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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