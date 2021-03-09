لبنان

الفريق الرئاسي يُلمّح إلى حكومة عسكرية مؤقتة

Lebanon 24
09-03-2021 | 00:43
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تتحدث مصادر متابعة عبر "الأنباء" عن مشاورات يجريها الفريق الرئاسي حول امكانية تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة او انتقالية لتسيير دفة الأمور، وقد يكون هذا من قبيل الضغط على الرئيس المكلف لتسريع تشكيل الحكومة او الاعتذار.
المصدر: الانباء الكويتية
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