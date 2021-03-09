الفريق الرئاسي يُلمّح إلى حكومة عسكرية مؤقتة

تتحدث مصادر متابعة عبر "الأنباء" عن مشاورات يجريها الفريق الرئاسي حول امكانية تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة او انتقالية لتسيير دفة الأمور، وقد يكون هذا من قبيل الضغط على الرئيس المكلف لتسريع تشكيل الحكومة او الاعتذار.