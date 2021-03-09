لبنان

لبنان ذاهب باتّجاه الإضراب العام الشامل

Lebanon 24
09-03-2021 | 00:45
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رأت مصادر سياسية متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "لبنان ذاهب باتجاه الاضراب العام الشامل، الذي أنهى ولاية الرئيس الاستقلالي الاول بشارة الخوري عام 1952 تحت عامل النقمة على فساد شقيقه سليم الذي لقّب بالسلطان سليم اضافة الى المتغيرات الاقليمية آنذاك.
المصدر: الانباء الكويتية
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