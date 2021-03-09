تصعيد كبير خلال الأيام المقبلة

أكدت مصادر المحتجّين لـ"السياسة" أن "الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً لإرغام الطبقة الحاكمة على الاستقالة، بعدما طفح الكيل ولم يعد بالإمكان القبول بهذا الواقع المؤلم"، مشدّدة على أن "المحتجّين سيوسّعون نطاق احتجاجاتهم حتى ترضخ السلطة لمطالب الشعب".