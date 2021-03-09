لبنان

دياب قرّر الاعتكاف تجنّباً للأسوأ

Lebanon 24
09-03-2021 | 01:05
A-
A+
Doc-P-801134-637508488482075599.jpg
Doc-P-801134-637508488482075599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت المعلومات عبر "السياسة" الكويتية إلى أن "الرئيس حسّان دياب وجد أن الطبقة السياسية التي أتت به رئيساً للحكومة تخلت عنه فلجأ إلى طائفته من جديد".
وقال مقربون منه إن "دياب قرر الاعتكاف فعلاً، لأن الجميع يريد تحميله مسؤولية فشله، سيما بعد أن قفز الدولار عن العشرة آلاف ليرة وسط مخاوف من أن ينفجر الوضع الأسبوع الجاري، مع رفع الدعم عن السلع الذي بدأ فعلياً وارتفاع صفيحة البنزين وصرخة المواطنين في الشارع، كلها عوامل دفعت بدياب إلى التموضع في صفوف رؤساء الحكومات السابقين والتنسيق مع الرئيس سعد الحريري للضغط أكثر على معرقلي تأليف الحكومة للإسراع بإنهاء الملف قبل الانفجار الكبير".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2021-03-09
06:28 | 2021-03-09
07:00 | 2021-03-09
06:56 | 2021-03-09
06:55 | 2021-03-09
06:54 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website