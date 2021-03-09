دياب قرّر الاعتكاف تجنّباً للأسوأ

أشارت المعلومات عبر "السياسة" الكويتية إلى أن "الرئيس حسّان دياب وجد أن الطبقة السياسية التي أتت به رئيساً للحكومة تخلت عنه فلجأ إلى طائفته من جديد".

وقال مقربون منه إن "دياب قرر الاعتكاف فعلاً، لأن الجميع يريد تحميله مسؤولية فشله، سيما بعد أن قفز الدولار عن العشرة آلاف ليرة وسط مخاوف من أن ينفجر الوضع الأسبوع الجاري، مع رفع الدعم عن السلع الذي بدأ فعلياً وارتفاع صفيحة البنزين وصرخة المواطنين في الشارع، كلها عوامل دفعت بدياب إلى التموضع في صفوف رؤساء الحكومات السابقين والتنسيق مع الرئيس سعد الحريري للضغط أكثر على معرقلي تأليف الحكومة للإسراع بإنهاء الملف قبل الانفجار الكبير".