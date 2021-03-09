لبنان

سُباب وشتائم دون مواجهة

Lebanon 24
09-03-2021 | 01:26
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يسمع نواب ووزراء بآذانهم سباباً وشتائم، في الشوارع، وتحت منازلهم، دون أن يجرأوا على مواجهة المحتجين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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