تحذير فرنسي: لبنان يواجه خطر الزوال

كشفت الأوساط السياسية أنّ "أخطر ما في الأمر في البلد هو تجاهل رئيس الجمهورية ميشال عون الوضع السائد في حين انتقل صهره جبران باسيل إلى القصر الجمهوري مع فريق عمله في "التيّار الوطني الحر" ليمارس منه مهامّ رئيس الجمهورية". ووصفت الاوساط عبر "العرب" جبران باسيل بأنّه رئيس الجمهورية الفعلي.ولاحظت هذه الأوساط أن "رئيس الجمهورية عقد اجتماعا أمنيا – اقتصاديا في محاولة للحدّ من التدهور".

لكنّها استبعدت تمكنه من اتخاذ أي إجراءات عملية في غياب حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات اللازمة التي تمكّنها من معالجة الوضع.وقالت الأوساط ذاتها إن "لبنان يمرّ بأخطر مرحلة في تاريخه الحديث وإن فرنسا بعثت بتحذيرات إلى كبار المسؤولين اللبنانيين تؤكد أن لبنان "يواجه خطر الزوال".وتوقفت هذه الأوساط عند موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يصرّ على بقاء الجيش محايداً ويرفض وضعه في حال صدام مع المتظاهرين وتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بفتح الطرقات بالقوّة.