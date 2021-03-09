لبنان

هجرة مؤسسات

Lebanon 24
09-03-2021 | 04:36
A-
A+
Doc-P-801141-637508615664881984.jpg
Doc-P-801141-637508615664881984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنامى مؤخراً نقل مؤسسات خاصة إلى الخارج ولا سيما الى الخليج ومصر، وعُلم أنّ بعض المدارس والجامعات الخاصة تدرس الخطوات عينها او اقله فتح فروع في الخارج لتعويض خسائرها وضمان استمرارها.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
الراعي: لقد أيدنا الثورة بمطالبها الحالية وهي الاستقرار والعيش بكرامة ونيل الحقوق والبقاء في لبنان وليس الهجرة
lebanon 24
09/03/2021 07:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني العمري: أفكّر بالهجرة من لبنان.. وسوف نترحّم على أيام كورونا!
lebanon 24
09/03/2021 07:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين. حقوقهم وقف الانهيار واعادة إعمار بيروت، ووقف الكارثة التي ترميهم كلهم مسيحيين ومسلمين على دروب الشرشحة والتعتير والهجرة. حقوقهم بالإصلاحات حقوقهم تدقيق جنائي بالبنك المركزي وبكل المؤسسات والإدارات وا
lebanon 24
09/03/2021 07:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للأميركيين من مناطق محددة: لهذه الأسباب أعيدوا النظر بالسفر الى لبنان
lebanon 24
09/03/2021 07:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الهجرة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2021-03-09
06:28 | 2021-03-09
07:00 | 2021-03-09
06:56 | 2021-03-09
06:55 | 2021-03-09
06:54 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website