هجرة مؤسسات

تنامى مؤخراً نقل مؤسسات خاصة إلى الخارج ولا سيما الى الخليج ومصر، وعُلم أنّ بعض المدارس والجامعات الخاصة تدرس الخطوات عينها او اقله فتح فروع في الخارج لتعويض خسائرها وضمان استمرارها.