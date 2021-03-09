لبنان

عدم التدخل

Lebanon 24
09-03-2021 | 04:39
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تمنى مرجع سياسي عشية اثنين الغضب على محازبيه وأنصاره عدم التدخل في حال قُطعت الطرقات في مناطقهم.
اث
المصدر: النهار
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اثنين الغضب

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