لماذا قتل؟

سأل النائب نهاد المشنوق "هل قُتِلَ جو بجاني لأنّه صوّر الشاحنات التي كانت تنقل الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى سوريا؟" كاشفًا عن آلية معروفة تمّ بموجبها نقل 2250 طنّ من المرفأ.