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لبنان
جمع معلومات لصحالح العهد؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
04:47
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كشف أحد النواب في مجلس خاص أن أحد الأجهزة الأمنية كثّف نشاطاته في الآونة الأخيرة لجمع المعلومات بمختلف وسائل التنصت والخرق "لصالح العهد وتياره".
المصدر: نداء الوطن
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