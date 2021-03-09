لبنان

جمع معلومات لصحالح العهد؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 04:47
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كشف أحد النواب في مجلس خاص أن أحد الأجهزة الأمنية كثّف نشاطاته في الآونة الأخيرة لجمع المعلومات بمختلف وسائل التنصت والخرق "لصالح العهد وتياره".
المصدر: نداء الوطن
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