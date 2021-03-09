لبنان

خدمة الانترنت الى مزيد من التردي

Lebanon 24
09-03-2021 | 04:50
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حذر مرجع حكومي من اقتراب أزمة تردي خدمات الانترنت في معظم المناطق اللبنانية بسبب نفاد قطع الغيار وتأخر برامج الصيانة للشبكات والكابلات والمحطات.
المصدر: نداء الوطن
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