لبنان

البنزين متوفر او مقطوع؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 04:54
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رغم انقطاع البنزين والمازوت من أكثرية المحطات في عكار، لوحظ أنّ المحطات التابعة لرئيس تيار سياسي استمرت في بيع المحروقات نظراً للوفرة في مخزونها من المشتقات النفطية.
المصدر: نداء الوطن
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