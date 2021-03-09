لبنان

تحديث لخارطة الطرقات المقطوعة.. رقعة التحركات تتوسع (صور)

Lebanon 24
09-03-2021 | 06:28
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بعد يوم غضب حافل حرّكه تدهور الأوضاع المعيشية، ما زالت بعض الطرقات مقطوعة.

وفي التفاصيل أنّ الطرقات المقطوعة ضمن منطقة الشمال:

- البداوي / اكومي
- البالما
- المحمرة
- العبدة
- كوشا
- حلبا
- طريق عام عمار البيكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الطرقات المقطوعة ضمن جونية والجديدة:
- جبيل
- الزوق
- غزير
 
هذا وفتح الجيش أوتوستراد جل الديب، بالتوافق مع المحتجين تسهيلا لمرور المواطنين بعدما شهدت الطرق الداخلية والبحرية زحمة سير خانقة.
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:
- جديتا العالي
- تعلبايا

في المقابل، أفادت "التحكم المروري" أنّه تم قطع الطريق عند مستديرة الكولا. 
 
هذا وأعيد ففتح السير على الاوتوستراد والمثلث في خلدة. من جهته، افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه أقفلت في هذه الأثناء، الطريق قرب محطة الكيلاني مفترق برجا، المسلك الشرقي. كما تم قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين. 
 
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