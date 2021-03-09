لبنان

إنّها الانتفاضة الثانية

Lebanon 24
09-03-2021 | 06:34
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كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن": كما 17 تشرين الأول 2019 كذلك كان 8 آذار 2021. قال الشارع كلمته مرة جديدة. لم ينتظر طويلاً فتجدّدت الإنتفاضة في تاريخ له رمزيته.
لا يجب أن تتكرر تجربة 17 تشرين. الإنتفاضة الجديدة يجب أن تؤمّن مخرجاً من الأزمة. ارتقت الحركة في الشارع من المدى المعيشي إلى المدى الأمني والسياسي والسلطوي الذي لم يطرح بقوة من قبل. إنها مناسبة لإحداث التغيير في ظل عجز السلطة من أجل أن يعيد الشارع فرض عملية التغيير المطلوب من أجل الإنقاذ، بعدما باتت مطالب هذا الشارع بالحرية والسيادة والكرامة مطلب العالم كله.
 
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