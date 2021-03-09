19
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إسقاط عون أم الحريري؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": ليس صعباً على مَن يجول بين «الثوار» في الشارع، يصغي إليهم ويراقب حركتهم، وردود فعلهم، وألفاظهم ونبرة احتجاجهم، أن يكتشف أن عدداً وافراً منهم موجود في آن في «الثورة» وفي «الثورة المضادة». بل تبدو الوظيفة المحددة لـ«الثورة المضادة»، المختلفة عن تصدّيها لحراك 17 تشرين الأول، أنها تخوض معركة موازية للحرب العلنية الدائرة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. في حرب الرئيسين، بات من المتعذّر توقّع تعايش أحدهما مع الآخر في سلطة إجرائية واحدة. لم تعد المشكلة شخصية ناجمة عن طباع متناقضة لجيلَين متباعدين، ولا هي خلاف على صلاحيات دستورية كلاهما يعرف نطاق حدودها والقيود الملزمة له فلا يسعه تجاوز الآخر، وليس استعصاء اتفاقهما على توزير أسماء وتوزيع حقائب. ما باتت عليه علاقة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أنها غير قابلة للحياة، ما يقتضي خروج أحدهما من منصبه كي يبقى الآخر. فرض خروج كهذا على أي منهما متعذّر بآليات الدستور والعناد الشخصي. لا الحريري مستعدّ للتخلي عن تكليفه مهما طال أمد التأليف، ولا عون في وارد الاعتقاد أنه عثرة في طريق الحل.
الواقع أن البعض يميل الى الظنّ أنّ في الإمكان نقل صراعهما الى الشارع وإن ببث الفوضى، بالتزامن مع انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية، وتالياً استعادة سابقة أيلول 1952 عندما دعت المعارضة الى إضراب عام في البلاد، فشُلّت، ما قاد الرئيس بشارة الخوري فجر 18 أيلول الى اتخاذ قرار شخصي، رغم وقوف الغالبية النيابية الى جانبه، بالتنحي. من بعده، فعل الأمر نفسه كرامي في 6 أيار 1992 عندما اختار استقالة حكومته تحت ضغط الشارع.
ما يحدث في الشارع وتفاقمه تحت عناوين الضائقة المعيشية الخانقة، من دون أن تكون ثمة قضية واضحة تشبه ما شاع في شعارات 17 تشرين الأول، يتوسّل هدفاً واضحاً تقوده «الثورة المضادة» التي تمثّل ائتلاف معارضي عون بغية دفعه بالقوة الى مغادرة السلطة. الرجل بات وحيداً، محاطاً بالخصوم والأعداء. لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
بعد إصابتها بكورونا.. أخبار عن تدهور حالة ستيفاني صليبا!
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا.. أخبار عن تدهور حالة ستيفاني صليبا!
11:06 | 2021-03-08
08/03/2021 11:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
15:10 | 2021-03-08
08/03/2021 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي أكثر الابراج خجلاً.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه هي أكثر الابراج خجلاً.. هل أنت من بينها؟
12:00 | 2021-03-08
08/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2021-03-09
قطع الطريق ممنوع لدى رئيس الجمهورية.. فهل الجوع مسموح؟
09:46 | 2021-03-09
إشكال بين المحتجين والمارة تحت جسر الكولا
09:45 | 2021-03-09
شهران ساخنان
09:38 | 2021-03-09
30٪ من اللبنانيين سيصابون بـ"كورونا" في الاشهر الستة المقبلة!
09:30 | 2021-03-09
اجتماع بعبدا و"البيان رقم 2".. "قفز" فوق المؤسسات و"قمعٌ" للشارع!
09:30 | 2021-03-09
تحرك السفير: لا خصومة مع احد
فيديو
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 10:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 10:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال عربي يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. لهذا السبب! (فيديو وصور)
Lebanon 24
رجل أعمال عربي يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه.. لهذا السبب! (فيديو وصور)
15:00 | 2021-03-08
09/03/2021 10:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact