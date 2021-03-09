القاء قنبلة على مبنى بلدية الميناء ليلاً

اقدم مجهول فجر اليوم الثلاثاء على القاء قنبلة على مبنى بلدية الميناء حيث استقرت في باحة المبنى، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات وتضرر عدة سيارات، من دون وقوع أي اصابات حيث فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث وتعمل على سحب تسجيلات الكاميرات لمعرفة الفاعلين.