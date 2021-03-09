لبنان

القاء قنبلة على مبنى بلدية الميناء ليلاً

Lebanon 24
09-03-2021 | 07:16
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اقدم مجهول فجر اليوم الثلاثاء على القاء قنبلة على مبنى بلدية الميناء حيث استقرت في باحة المبنى، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات وتضرر عدة سيارات، من دون وقوع أي اصابات حيث فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث وتعمل على سحب تسجيلات الكاميرات لمعرفة الفاعلين.
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