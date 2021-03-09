لبنان

عملية سلب دراجة نارية في وضح النهار في طرابلس

Lebanon 24
09-03-2021 | 07:24
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تعرض احد المواطنين لعملية سلب دراجة نارية بقوة السلاح يوم امس الإثنين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وفي التفاصيل ان الشاب يعمل بمحل لوالده في شارع المطران في طرابلس ويبلغ من العمر 13 عاماً، تعرض للتهديد بقوة السلاح من قبل شخص يضع كمامة ثم سلب منه الدراجة وفر الى جهة مجهولة.

ولم يكترث السارق لوجود مواطنين في الشارع، او انه نفذ العملية في وضح النهار، علماً ان العمليات هذه تتكرر بشكل شبه يومي في طرابلس.
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