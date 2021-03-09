عراجي: نقص أدوية تهريب وأسعار خيالية ومرضى "كورونا" لا أسرة شاغرة لهم

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر": "نقص أدوية مع تهريب وتخزين. نقص مستلزمات طبية واذا تأمنت بالدولار وبأسعار خيالية. مرضى كورونا لا أسرة شاغرة لهم، واذا تأمنت فرق بالملايين، مع العلم بأن البنك الدولي تكفل بدفع تكاليف علاجهم في غياب الدولة والمحاسبة. الخاسر الأكبر هو المريض، الرابح الوحيد هوالجشع".