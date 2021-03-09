عون ودياب يستعيدان "نظرية المؤامرة"

علق مرجع سابق على كلام الرئيسين ميشال عون وحسان دياب في اجتماع بعبدا امس بالقول: "لم يكونا فقط في غربة عن الواقع وما يجري على الارض، بل "انعشا" نظرية المؤامرة التي ميزت خطاباتهما على الدوام. اضف ان رسالة حسان دياب السبت الماضي من تهديد بالاعتكاف لا تنم فقط عن حجم الفشل في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها بمقدار ما تنم عن الشلل المحتمل في المؤسسات والسلطات الرسمية. وهو أمر يُنذر باصطفاف جديد بين اهل السلطة أنفسهم".وتابع: "لا يعول كثيرا على الاجراءات المتخذة في الاجتماع وهي "لزوم ما لا يلزم" لأنها لم تقارب المشكلة التي يعاني منها اللبنانيون لا من قريب ولا من بعيد، كما ان الاجتماع بحد ذاته لا صفة رسمية له فبدا وكأنه رفع عتب. وما تقرر سبق وتمت تجربته منذ نحو عام وفشل في الحد من ارتفاع الدولار، فالامر لا يمكن حله من خلال الملاحقات الامنية فقط، وانما يحتاج الى حكومة جديدة وخطط اقتصادية واضحة بعيدة المدى".وقال: "الملفت انه على الرغم من مشاركة القطاع المصرفي والصيارفة بهذا اللقاء، لكن لم يصدر عنهم أية إشارة توحي بأنهم سيبادرون بكافة الوسائل المتاحة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل أشهر، ما يعني ان لا أفق محددا أمام ارتفاع الدولار".