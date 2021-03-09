قراءة ديبلوماسية قاتمة: العصيان المدني محتمل

رسم ديبلوماسيّ غربي في خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية صورة قاتمة جدا عن الوضع اللبناني، فأبدى خشيته "من الوصول الى مرحلة تنعدم فيها السيطرة على الوضع مع احتمال الوصول الى مرحلة العصيان المدني".

وقال إن "التقارير التي تصلنا تؤشر الى ان التحركات الميدانية ستتجاوز المواقع التقليدية الى مناطق حساسة قد تخلق صدامات، على غرار ما حصل على طريق الجنوب".

وحذر من "احتمال فقدان الحاجات الحيوية للمواطنين والمواد الغذائية المدعومة فضلاً عن الخدمات الطبية والاجتماعية".

وقال إن "لبنان مقبل على أيام اصعب والمسؤولون منشغلون للأسف بأنانياتهم".