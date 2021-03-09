شهران ساخنان

رجحّ مصدر ديبلوماسي سابق ان "نشهد شهرين ساخنين في لبنان والمنطقة حتى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران المقبل"، متوقعا أن "تصل المفاوضات في الملف النوويّ الى حل بعد الانتخابات".

