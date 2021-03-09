لبنان

شهران ساخنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2021 | 09:45
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رجحّ مصدر ديبلوماسي سابق ان "نشهد شهرين ساخنين في لبنان والمنطقة حتى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران المقبل"، متوقعا أن "تصل المفاوضات في الملف النوويّ الى حل بعد الانتخابات".
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