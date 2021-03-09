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لبنان
شهران ساخنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-03-2021
|
09:45
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رجحّ مصدر ديبلوماسي سابق ان "نشهد شهرين ساخنين في لبنان والمنطقة حتى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران المقبل"، متوقعا أن "تصل المفاوضات في الملف النوويّ الى حل بعد الانتخابات".
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Lebanon 24
باسيل: نحنا كلّنا ثقة، ورسالة البابا الأخيرة للبنان تدلّ على وجود بعض الوعي الدولي لأهمية دورنا ورسالتنا بالمنطقة. نحن نحمل هذه الرسالة ونحن حرّاس التوازن والشراكة بالبلد. ولو كنا لوحدنا ندفع الثمن، انما هذا الثمن مقابله خلاص لبنان وحماية وجوده
09/03/2021 12:54:18
09/03/2021 12:54:18
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