الطلاق نهائي؟

قال عاملون على خط "بعبدا- بيت الوسط" ان "الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الغيا كل امكانية لإعادة التواصل بينهما، علماً انّ محاولات في هذا الإتجاه جرت في الأيام القليلة الماضية، من دون أن تتمكّن من كسر الحائط الفاصل بينهما".