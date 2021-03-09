لبنان

الطلاق نهائي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-03-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-801190-637508750442974039.jpg
Doc-P-801190-637508750442974039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عاملون على خط "بعبدا- بيت الوسط" ان "الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الغيا كل امكانية لإعادة التواصل بينهما، علماً انّ محاولات في هذا الإتجاه جرت في الأيام القليلة الماضية، من دون أن تتمكّن من كسر الحائط الفاصل بينهما".
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي لـ"الحرة": لا يوجد مبرر يمنع الرئيسين عون والحريري من الجلوس الى الطاولة وتشكيل حكومة والمطلوب وضع الخلافات والمصالح الخاصة جانبا لمصلحة لبنان
lebanon 24
09/03/2021 12:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر لعون والحريري: تنازلا من أجل شباب لبنان
lebanon 24
09/03/2021 12:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري بعد لقائه عون: ثمة مساع مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وما لم تتشكل حكومة اختصاصيين فلن نحصل على الدعم الدولي
lebanon 24
09/03/2021 12:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"تدمير جسور" بين عون والحريري.. هل تنجح فرنسا بإحياء "بوليصة التأمين" الدولية للبنان؟
lebanon 24
09/03/2021 12:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

عون

الحريري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:46 | 2021-03-09
12:43 | 2021-03-09
12:40 | 2021-03-09
12:34 | 2021-03-09
12:23 | 2021-03-09
12:18 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website