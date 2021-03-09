مصادر جنبلاط: ارادوا احراجه لكنه...

رفضت مصادر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الكشف عمن سرب مضمون حديثه في اجتماع مع إدارة مؤسسة "العرفان" عُقِد عبر الإنترنت عن بُعد. لكنها اكدت ان "المسّرب نجح في استمالة احد اعضاء المؤسسة لمعرفة فحوى الاجتماع، ثم قام بتوزيعه لاحراج جنبلاط، لكن الاخير كانت لديه جرأة الاعتذار وسحب فتيل الاستغلال السياسي لما قاله".وفي الكلام المسّرب وصف جنبلاط جعجع بالقول: "هيدا اللي قاعد ع التّلة مرتاح ع وضعو، علاقتو ممتازة مع السعودية وما بعرف على شو مراهنين عليه"، مشيراً الى أن "الخليج لا يساعد إلّا بأمر من السعودية". وانتقد جنبلاط الإمارات العربية المتحدة التي تمنح الوزير السابق وئام وهاب مالاً يشتري به مساعدات لتوزيعها على مناصريه وعلى عائلات فقيرة في الجبل.وبعد تسريب مضمون كلامه، نشر جنبلاط تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "على اثر تسريب كلام مجتزأ قلته في اجتماع عام، والذي يشكل إساءة لأطراف داخلية ودول عربية، فإنني أقدّم اعتذاري. أتمنى أن يكون هذا التوضيح كافياً لجلاء أي ملابسات".