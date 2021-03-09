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لبنان
إعادة فتح السير على اوتوستراد جل الديب المسلك الغربي.. والجيش يعمل على فتح خط يسوع الملك
Lebanon 24
09-03-2021
|
09:13
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يعمل الجيش في هذه الأثناء على فتح خط يسوع الملك.
كما وعملت القوى الأمنية على فتح المسلك الغربي لاوتوستراد جل الديب بالاتفاق مع المتظاهرين للتخفيف من زحمة السير، علماً أنّه تم قطع السير على أوتوستراد الدورة باتجاه بيروت.
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