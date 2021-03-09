شقيق المفتي دريان في ذمة الله

توفي شقيق مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان محمد علي فايز دريان، وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم في جامع عائشة بكار، ويوارى في الثرى في مدافن حرج بيروت.



وبسبب الأوضاع الصحية الطارئة، وحرصا على السلامة العامة، تقبل التعازي عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي.

أسرة "لبنان 24" تتقدم من المفتي دريان بأحرّ التعازي.