لبنان

بالتزامن مع التحركات الشعبية.. أبيض يكشف وضع كورونا

Lebanon 24
09-03-2021 | 09:24
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غرّد مدير "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" الدكتور فراس الأبيض بالقول: "يوجد حاليًا ٢٣ مريضًا في قسم طوارئ الكورونا فى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في انتظار أسرة فارغة. كما يوجد في قسم طوارئ غير الكورونا، ١٨ مريضًا، ايضًا ينتظرون أسرة فارغة. الكورونا والأمراض الأخرى لا تشاهد التلفاز ولا تهتم بما يحدث في الشوارع". 

أضاف: "بدون قدر ضئيل من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لن تتمكن التدابير الصحية من السيطرة على الجائحة، ولا حتى بمساعدة لقاحات جيدة. دق خبراء الصحة والمستشفيات ناقوس الخطر، لكن دون جدوى، بينما يتم تخفيف القيود أو تجاهلها. نسأل الله ان يلطف بعباده".
 
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