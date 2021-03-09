بالتزامن مع التحركات الشعبية.. أبيض يكشف وضع كورونا

٢/١ يوجد حاليًا ٢٣ مريضًا في قسم طوارئ الكورونا فى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في انتظار أسرة فارغة. كما يوجد في قسم طوارئ غير الكورونا، ١٨ مريضًا ، ايضًا ينتظرون أسرة فارغة. الكورونا والأمراض الأخرى لا تشاهد التلفاز ولا تهتم بما يحدث في الشوارع. pic.twitter.com/xaMR5MLzwW
— Firass Abiad (@firassabiad) March 9, 2021
٢/١ يوجد حاليًا ٢٣ مريضًا في قسم طوارئ الكورونا فى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في انتظار أسرة فارغة. كما يوجد في قسم طوارئ غير الكورونا، ١٨ مريضًا ، ايضًا ينتظرون أسرة فارغة. الكورونا والأمراض الأخرى لا تشاهد التلفاز ولا تهتم بما يحدث في الشوارع. pic.twitter.com/xaMR5MLzwW