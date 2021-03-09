لبنان

30٪ من اللبنانيين سيصابون بـ"كورونا" في الاشهر الستة المقبلة!

Lebanon 24
09-03-2021 | 09:38
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لفت رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في مستشفى الجامعة الاميركية البروفسور غسان سكاف الى ان تفشي كورونا مردّه الى عاملين اساسيين الاول استهتار المواطنين بالوباء وبالاجراءات، والثاني ان الاقفال لم يكن عاماً بل كانت هناك استثناءات كثيرة.
 
وقال لـ"صوت لبنان" انه في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، تأخرت الدولة في المباشرة بعملية التلقيح على الاقل شهرين نسبةً الى دول العالم
ما أدى الى المزيد من الإصابات والوفيات التي فاقت ال 2 بالمئة.
 
واضاف سكاف: لقد خسرنا المعركة ضد الوباء وسيصاب حوالى ثلاثين بالمئة من الشعب اللبناني في الاشهر الستة المقبلة.
ورأى وجوب الإسراع في عمليات التلقيح.
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