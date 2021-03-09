لبنان

إشكال بين المحتجين والمارة تحت جسر الكولا

Lebanon 24
09-03-2021 | 09:46
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن حصول إشكال بين المحتجين والمارة الذين حاولوا فتح الطريق بالقوة تحت جسر الكولا.
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