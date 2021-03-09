هل يبيع حزب الاحرار بيت السوديكو؟

نفى حزب الوطنيين الأحرار في بيان "ما يتداول عن صفقة لبيع مقر السوديكو ورخصة الحزب، وقال : "تطالعنا بعض الأبواق المشبوهة بإشاعات، تارة حول صفقة لبيع مقر السوديكو، وطورا حول صفقة لبيع رخصة الحزب".اضاف: "يهم حزب الوطنيين الأحرار أن يؤكد، وللمرة الأخيرة، أن الحزب وبيت الحزب، هما كالوطن لبنان، وليسا للبيع ولا للشراء".وختم محذرا "كل من تسول له نفسه تناول هذا الموضوع، من تعرضه للمساءلة القانونية".