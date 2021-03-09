توقيف شخصين خلال سرقتهما الفواصل الحديدية على أوتوستراد البترون

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون، من توقيف شخصين بعد ضبطهما بالجرم المشهود خلال قيامهما بفك ونزع وسرقة الفواصل والعوازل الحديدية على جوانب أوتوستراد البترون، وجمعها تحضيرا لنقلها بسيارتهم. وتم تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.