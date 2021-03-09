لبنان

جيش العدو يتجاوز السياج التقني.. ماذا يجري على الحدود؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:42
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اجتاز عدد من جنود العدو الاسرائيلي السياج التقني عند تلة المحافر مقابل بلدة العديسة ومعهم الات لمسح الاراضي وبحماية دبابتي ميركافا تمركزتا خلف ساتر ترابي.  
اما من الجانب اللبناني، فقد انتشر عناصر من الجيش وقوات اليونيفيل لمتابعة ما يجري.
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