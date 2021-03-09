صرافو شتوره قطعوا الطريق رفضا لتوقيف عدد منهم

توقف الصرافون في ساحة شتوره عن العمل، وقطعوا كل الطرق التي تصل إلى ساحة المدينة بالاطارات المشتعلة، رفضا لتوقيف عدد منهم وختم بعض المحال بالشمع الاحمر.