لبنان

صرافو شتوره قطعوا الطريق رفضا لتوقيف عدد منهم

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:58
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توقف الصرافون في ساحة شتوره عن العمل، وقطعوا كل الطرق التي تصل إلى ساحة المدينة بالاطارات المشتعلة، رفضا لتوقيف عدد منهم وختم بعض المحال بالشمع الاحمر.
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شتورا

صرافون

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