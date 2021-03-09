هل سقطت طائرة الاستطلاع الاسرائيلية امس واين؟

رجحت مصادر مطلعة ان تكون طائرة الاستطلاع الاسرائيلية التي تحدث عنها الاعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" وقال ان الحزب استهدفها في الجنوب، قد سقطت داخل الاراضي المحتلة.



وقالت المصادر ان عمليات البحث عن حطامها استمر طوال الليل، وهو ما دفع الجيش الاسرائيلي الى اطلاق قنابل مضيئة والى تحريك طائرة الاستطلاع الثانية التي اطلق الجيش اللبناني النار عليها.