حليف لـ"حزب الله" يدعم الحراك واوساط تعلق

استغربت اوساط سياسية استمرار احد حلفاء "حزب الله" الاساسيين في الحراك الشعبي بالرغم من كل الاتصالات التي اجريت معه مؤخرا.

اضافت الاوساط: "فيما مجموعات من قبل انتفاضة تشرين اعلنت عدم مشاركتها في التحركات الحالية لاسباب مرتبطة بالسياسة، يصر هذا الحليف ان يكون في غير موقعه".