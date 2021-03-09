لبنان

موقف جنبلاط بعدما تنصّل آخرون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2021 | 11:45
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اكدت مصادر مطلعة ان احدى نتائج كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سرب امس الى الاعلام والذي اعلن فيه رفض قطع الطرقات، كان تراجع عمليات قطع اوتوستراد الجنوب.
وقالت المصادر ان جنبلاط لم يكن بوارد الذهاب الى اشتباك جدي مع "حزب الله" بسبب قطع هذا الطريق الحيوي خصوصا ان سياسيين اخرين، تربطهم علاقة وطيدة بجنبلاط، تنصلوا من هذا الامر خلال اتصالات حصلت معهم لحل الازمة.
وتعتقد المصادر ان موقف جنبلاط ليس تجاوبا مع اتصالات "حزب الله" فقط بل بسبب علاقته الوطيدة برئيس مجلس النواب نبيه بري.

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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