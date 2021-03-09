لبنان

الرئيس الجميل من بكركي: ليتعظ المسؤولون من الكلام الخطير لقائد الجيش

Lebanon 24
09-03-2021 | 11:30
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اعتبر الرئيس امين الجميل، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، ان "كلام قائد الجيش يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك الراعي، وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية".

وقال الجميل: "نعرف الدور الذي يقوم به للمحافظة على الكيان وأشعر مدى خوفه على الجيش الذي هو من الشعب"، آملا "أن يتعظ المسؤولون من هذا الكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش وهو محق بذلك".
وشدد على ان "المؤتمر الدولي الذي يطالب به البطريرك الراعي لا يعني وصاية جديدة على لبنان".
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