بري يدعو إلى جلسة عامة الجمعة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة الاولى والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، في قصر الأونيسكو، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.