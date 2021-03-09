لبنان

بري يدعو إلى جلسة عامة الجمعة

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:14
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة الاولى والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، في قصر الأونيسكو، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
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